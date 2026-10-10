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Камион катастрофира и събори стълб на централен булевард в Хасково

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Няма пострадали хора при инцидента

камион катастрофира събори стълб централен булевард хасково
Снимка: БТА/Архив
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Тир катастрофира на булевард "Васил Левски" в Хасково. Зад волана на тежкия камион с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци.

Той се е движел откъм ж.к. "Орфей" в посока към кръстовището с булевард "Съединение". В района на бившата цигарена фабрика се е ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард "Васил Левски", при което е съборил и метален стълб за уличното осветление, който е паднал на платното.

Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофата беше силно затруднено. По първоначална информация инцидентът е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват.

#Хасково #камион #катастрофа в Хасково

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