Камион катастрофира и събори стълб на централен булевард в Хасково

Тир катастрофира на булевард "Васил Левски" в Хасково. Зад волана на тежкия камион с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци.

Той се е движел откъм ж.к. "Орфей" в посока към кръстовището с булевард "Съединение". В района на бившата цигарена фабрика се е ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард "Васил Левски", при което е съборил и метален стълб за уличното осветление, който е паднал на платното.

Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофата беше силно затруднено. По първоначална информация инцидентът е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват.