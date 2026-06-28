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Капитанът на Кабо Верде е обвинен в изнасилване

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Спорт
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Новозеландската полиция разследва случая.

Капитанът на Кабо Верде е обвинен в изнасилване
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Капитанът на националния отбор по футбол на Кабо Верде Райън Мендеш е обвинен в изнасилване, твърди бразилското издание Globo.

Според източник на изданието, бразилка е пътувала с националния тим на Кабо Верде до Нова Зеландия, където отборът е играл приятелски мачове срещу Чили и Финландия, а по нейни думи, Мендеш е влязъл в хотелската ѝ стая и я изнасилил.

Бразилката и съпругът ѝ твърдят, че са уведомили Футболната федерация на Кабо Верде и Международната футболна централа, но не са получили отговор.

Новозеландската полиция разследва случая.

#Райън Мендеш #Национален отбор на Кабо Верде по футбол #Мондиал 2026

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