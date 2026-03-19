Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Кариерата на Дий Бост в националния отбор приключи

от Веселин Михайлов , Източник: BGbasket
Спорт
Американецът се е подложил на операция на менискуса.

АСВЕЛ Вильорбан Дий Бост
Снимка: БГНЕС
Повторната авантюра на Дий Бост с националния отбор на България приключи. Играчът на Ал Араби няма да защитава цветовете повече на българите. Това призна американецът с български паспорт пред BGbasket.com. Причината е свързана с контузията, която гардът получи в крака по време на втория игрови прозорец от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Както е известно, той се контузи в мача срещу Норвегия през февруари, когато стана ясно, че е скъсал менискус. Впоследствие 36-годишният баскетболист претърпя операция на българска земя, където се намира в момента. 189-сантиметровият плеймейкър бе сред зрителите на мача от Евролигата между Апоел Тел Авив и Париж в „Арена 8888“. Доскорошният национал отбеляза, че се очаква да се завърне в игра след месец.

Така роденият в Шарлът играч завърши своя втори период, който се оказа доста по-кратък от предишния в редиците на „лъвовете“. Ветеранът финишира със средни показатели от 7.0 точки, 3.5 борби и 5.5 асистенции за 2 мача в пресявките за следващото европейско първенство. Първият престой на бившия възпитаник на Мисисипи Стейт с екипа на "трикольорите" бе между 2016 и 2022 година, като изигра ключова роля за класирането на Евробаскет 2022.

В отсъствието на Бост другата чуждестранна опция за българския отбор на плеймейкърския пост остава Коди Милър-Макинтайър, но в последните мачове той не получава разрешение от Цървена звезда да вземе участие. Припомняме, че селекцията на Любомир Минчев ще домакинства именно на норвежците на 5 юли, като ще преследва победа с 10 или повече точки в последния мач от първия етап на квалификациите, за да се класира напред.

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Дий Бост

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
2
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
4
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
5
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
6
Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Локомотив Пловдив си тръгна доволен от Шумен
Локомотив Пловдив си тръгна доволен от Шумен
Баскетболна легенда в идва в България, за да обучава деца Баскетболна легенда в идва в България, за да обучава деца
Чете се за: 06:02 мин.
Рецитал на Лука Дончич при успеха на Лейкърс над Хюстън Рецитал на Лука Дончич при успеха на Лейкърс над Хюстън
Чете се за: 02:00 мин.
Миньор 2015 не се огъна пред непримирим Левски Миньор 2015 не се огъна пред непримирим Левски
Чете се за: 03:15 мин.
Берое удържа Академик Берое удържа Академик
Чете се за: 03:32 мин.
Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ
Чете се за: 03:22 мин.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Без дебати: По-строги наказания за сексуални посегателства над деца
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Абонирай ме за най-важните новини?
