Кариерата на Дий Бост в националния отбор приключи

Повторната авантюра на Дий Бост с националния отбор на България приключи. Играчът на Ал Араби няма да защитава цветовете повече на българите. Това призна американецът с български паспорт пред BGbasket.com. Причината е свързана с контузията, която гардът получи в крака по време на втория игрови прозорец от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Както е известно, той се контузи в мача срещу Норвегия през февруари, когато стана ясно, че е скъсал менискус. Впоследствие 36-годишният баскетболист претърпя операция на българска земя, където се намира в момента. 189-сантиметровият плеймейкър бе сред зрителите на мача от Евролигата между Апоел Тел Авив и Париж в „Арена 8888“. Доскорошният национал отбеляза, че се очаква да се завърне в игра след месец.

Така роденият в Шарлът играч завърши своя втори период, който се оказа доста по-кратък от предишния в редиците на „лъвовете“. Ветеранът финишира със средни показатели от 7.0 точки, 3.5 борби и 5.5 асистенции за 2 мача в пресявките за следващото европейско първенство. Първият престой на бившия възпитаник на Мисисипи Стейт с екипа на "трикольорите" бе между 2016 и 2022 година, като изигра ключова роля за класирането на Евробаскет 2022.

В отсъствието на Бост другата чуждестранна опция за българския отбор на плеймейкърския пост остава Коди Милър-Макинтайър, но в последните мачове той не получава разрешение от Цървена звезда да вземе участие. Припомняме, че селекцията на Любомир Минчев ще домакинства именно на норвежците на 5 юли, като ще преследва победа с 10 или повече точки в последния мач от първия етап на квалификациите, за да се класира напред.