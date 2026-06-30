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Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026

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Спорт
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Селекционерът на Бразилия отдаде успеха над Япония на търпението и тактическите промени след почивката, но вече насочи вниманието си към следващия съперник

Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти определи драматичната победа с 2:1 над Япония като най-силното представяне на „селесао“ от началото на световното първенство. Италианският специалист отдаде успеха на търпението на своите футболисти и на тактическите корекции, направени през втората част, които донесоха пълен обрат и класиране за осминафиналите.

Бразилците изоставаха на почивката, но с попадения на Каземиро и Габриел Мартинели, който се разписа в петата минута на добавеното време, стигнаха до първия си обрат в елиминационен мач на световни финали от четвъртфинала срещу Англия през 2002 година.

"Това беше най-пълноценният мач, който сме играли на това световно първенство. Имахме затруднения през първото полувреме, защото Япония се защитаваше отлично и ни притискаше високо. След почивката намерихме повече пространства, започнахме да използваме центриранията и това се оказа ключът към успеха. На полувремето казах на играчите да бъдат търпеливи, защото рано или късно ще отбележим. Важно беше да не нарушаваме организацията си и да не рискуваме излишно срещу толкова добре подреден съперник“, заяви Анчелоти.

Наставникът отличи и резервата Габриел Мартинели, който донесе победата в самия край.

"Мартинели е футболист с огромна енергия и интензитет. Той винаги влиза в мача с правилната нагласа и може да промени развоя му. Обмислях и вариант да използвам Неймар като централен нападател, ако резултатът остане равен, но в крайна сметка това не се наложи“, коментира още италианецът.

Въпреки драматичния успех, Анчелоти подчерта, че тимът няма време да се отпуска, тъй като в следващата фаза го очаква още по-сериозно предизвикателство.

"Не можем и никога не бива да се задоволяваме с това, което правим. Искаме да играем на най-високото възможно ниво. Насладихме се на днешния ден, но вече мислим за утрешния и за следващия ни съперник“, завърши селекционерът на петкратните световни шампиони.

На осминафиналите Бразилия ще се изправи срещу победителя от двубоя между Норвегия и Кот д'Ивоар, а срещата ще се проведе в Ню Джърси.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Бразилия по футбол #Карло Анчелоти

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