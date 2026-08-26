Карлос Алкарас и Серина Уилямс приключиха на четвъртфиналите на US Open

Звездният дует Карлос Алкарас (Испания) и Серина Уилямс (САЩ) отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Носителите на общо 30 титли от Големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи (Италия) и Белинда Бенчич (Швейцария) с 4:5(4), 1:4 за 56 минути на корта.

Въпреки че в първия кръг надиграха специалистите на двойки Лойд Гласпуул (Великобритания) и Ерин Рутлиф (Нова Зеландия) с 5:3, 4:1, двамата не успяха да запишат втори пореден успех и да продължат към полуфиналите.

"Никога не съм очаквала да бъда обратно на този корт. Това е страхотен момент - никога не съм си мислила, че това ще се случи", каза Серина Уилямс, цитирана от ДПА.

44-годишната американка, която има 14 титли от Големия шлем при дуетите заедно със сестра си Винъс Уилямс, се завърна към тениса през юни, докато 22-годишният Алкарас не е играл от април заради контузия в китката.

"Отсъствах почти пет месеца и почти бях забравил какво е да стъпиш на корта. Серина го направи много лесно за мен - просто да се опитам да се насладя на играта", заяви бившият номер 1 при мъжете.

На полуфиналите Бенчич и Коболи ще се изправят срещу партньорите на корта и в живота Елина Свитолина (Украйна) и Гаел Монфис (Франция), които надиграха последователно Александра Еала (Филипини) и Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 4:1, 4:1, и водачите в световните класации на двойки при жените и мъжете Катержина Синякова (Чехия) и Хенри Патън (Великобритания) в драматичен мач с 5:4(6), 4:5(3), 10-8.

В долната половина на схемата полуфиналисти са дуета от Чехия - Каролина Мухова и Якуб Меншик, и руснаците Мира Андреева и Андрей Рубльов.

Чешките състезатели надиграха представителите на домакините Ема Наваро и Томи Пол в четвъртфиналната фаза с 4:1, 5:3, докато Андреева и Рубльов се справиха след тайбрек с Диана Шнайдер (Русия) и Каспер Рууд (Норвегия) с 4:1, 4:5(9), 10-5.

След четвъртфиналния двубой 19-годишната Андреева направи признание, че когато е била по-малка, тайно е изпитвала симпатии към Рубльов.

"Никога не съм казвала нищо. Не съм казвала нищо и на него, но преди го харесвах... От толкова интервюта, които гледах и от неща, които чух от други хора, просто знаех, че е страхотен човек. Тогава още не го познавах. Не знам, просто мисля, че е много мил с всички. Също така косата му. Всички казваха, че когато излезе на корта изглежда уморен, но за мен изглеждаше страхотно всеки път", обясни Андреева.

Андрей Рубльов, който има 10 четвъртфинала на сингъл в турнирите от Големия шлем, включително четири в Ню Йорк, отвърна с шега на казаното.

"Знаете, в тези типични моменти при децата, те все още нямат вкус и трябва да опитат някои глупави неща, преди да го получат. Аз бях част от това глупаво нещо в този преходен момент. Ще видим как ми влияе Мира", пошегува се руснакът.