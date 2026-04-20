Карлос Алкарас под въпрос за Мастърса в Рим заради контузия

Световният номер 2 Карлос Алкарас вероятно ще пропусне турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Рим заради контузия в китката, разкри директорът на надпреварата Фелисиано Лопес.

Испанецът има възпаление на сухожилие, като към момента основната цел е пълното му възстановяване. Лопес изрази надежда, че травмата не е сериозна, но призна, че участието на Алкарас в Рим е малко вероятно.

"Почти е невъзможно да играе в Рим. Най-важното сега е да се възстанови. В китката има много малки кости и сухожилия, а подобни проблеми изискват време“, коментира бившият тенисист.

Контузията на Алкарас се появи по време на участието му на турнира в Барселона, което поставя под въпрос подготовката му за ключовата част от сезона на клей.

Турнирът в италианската столица започва на 6 май, а основната цел пред испанеца остава участието му на „Ролан Гарос“, който стартира малко повече от месец по-късно.