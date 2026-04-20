Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,78% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Карлос Алкарас под въпрос за Мастърса в Рим заради контузия

Фелисиано Лопес: Участието му е почти невъзможно, фокусът е върху "Ролан Гарос“

Световният номер 2 Карлос Алкарас вероятно ще пропусне турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Рим заради контузия в китката, разкри директорът на надпреварата Фелисиано Лопес.

Испанецът има възпаление на сухожилие, като към момента основната цел е пълното му възстановяване. Лопес изрази надежда, че травмата не е сериозна, но призна, че участието на Алкарас в Рим е малко вероятно.

"Почти е невъзможно да играе в Рим. Най-важното сега е да се възстанови. В китката има много малки кости и сухожилия, а подобни проблеми изискват време“, коментира бившият тенисист.

Контузията на Алкарас се появи по време на участието му на турнира в Барселона, което поставя под въпрос подготовката му за ключовата част от сезона на клей.

Турнирът в италианската столица започва на 6 май, а основната цел пред испанеца остава участието му на „Ролан Гарос“, който стартира малко повече от месец по-късно.

Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА
Григор Димитров започва седмицата като 137-и в класацията на АТР
Синер ще стартира на Мастърса в Мадрид с намерение да влезе в историята
Артур Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата на турнира в Барселона
Марта Костюк стана шампионка на турнира на клей в Руан
Бен Шелтън спечели втора титла през сезона с успех над Флавио Коболи в Мюнхен
