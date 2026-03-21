Карлос Алкарас постигна рутинна победа на старта в Маями

Световният №1 в тениса - Карлос Алкарас, не срещна никакви проблеми в първия си мач на турнира от сериите "Мастърс“ на твърда настилка в Маями.

В мач от втория кръг на надпреварата, първи за испанеца, Алкарас победи 39-ия в света Жоао Фонсека от Бразилия с 6:4, 6:4. За успеха му бяха нужни 95 минути на корта.

Това бе втори сблъсък на професионално ниво между двамата. В рамките на двубоите южноамериканският тийнейджър остава със само един спечелен сет срещу Алкарас. Той дойде в демонстративен мач през декември 2025 година.

Сега за Алкарас предстои двубой с 36-ия в ранглистата Себастиан Корда от Съединените щати. Синът на легендата Петер Корда отстрани във втория кръг 66-ия в ранглистата Камило Уго Карабели от Аржентина.

Алкарас и Корда имат пет мача един срещу друг, но не са играли повече от една календарна година. Испанецът е спечелил четири от предходните битки.