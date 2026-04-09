Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета

Световният №1 Карлос Алкарас от Испания се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Монте Карлос от сериите Мастърс 1000, след като се наложи над аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:1, 4:6, 6:3. Така испанецът продължава защитата на титлата си от миналата година.

Мачът между двамата продължи 2 часа и 24 минути, а първият сет не предвиждаше такава развръзка, след като Алкарас направи пробив още в първия гейм, който затвърди. След това направи още два и затвори частта при 6:1.

Ечевери обаче показа защо е тенисистът с най-много победи на клей през настоящия сезон - 12 срещу две загуби, като проби два пъти световния №1 във втория сет за 4:1. Испанецът направи един рибрейк, но аржентинецът изравни след 6:4.

Алкарас започна уверено третата част, като поведе след свой сервис, направи пробив и го затвърди за 3:0. При 5:3 испанецът пропусна първите два мачбола на свое подаване, но реализира третия за крайното 6:3.

Алкарас имаше огромно предимство при печелившите удари, като направи 45 срещу 15 за Ечевери. Агресивната игра обаче доведе испанеца и до повече непредизвикани грешки - 47 срещу 25 за аржентинския играч.

На четвъртфиналите Карлос Алкарас ще срещне казаха Александър Бублик, който надигра Иржи Лехечка от Чехия с 6:2, 7:5. Двамата не са се срещали до този момент.