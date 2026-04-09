Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета

Испанецът продължава защитата на титлата си.

Световният №1 Карлос Алкарас от Испания се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Монте Карлос от сериите Мастърс 1000, след като се наложи над аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:1, 4:6, 6:3. Така испанецът продължава защитата на титлата си от миналата година.

Мачът между двамата продължи 2 часа и 24 минути, а първият сет не предвиждаше такава развръзка, след като Алкарас направи пробив още в първия гейм, който затвърди. След това направи още два и затвори частта при 6:1.

Ечевери обаче показа защо е тенисистът с най-много победи на клей през настоящия сезон - 12 срещу две загуби, като проби два пъти световния №1 във втория сет за 4:1. Испанецът направи един рибрейк, но аржентинецът изравни след 6:4.

Алкарас започна уверено третата част, като поведе след свой сервис, направи пробив и го затвърди за 3:0. При 5:3 испанецът пропусна първите два мачбола на свое подаване, но реализира третия за крайното 6:3.

Алкарас имаше огромно предимство при печелившите удари, като направи 45 срещу 15 за Ечевери. Агресивната игра обаче доведе испанеца и до повече непредизвикани грешки - 47 срещу 25 за аржентинския играч.

На четвъртфиналите Карлос Алкарас ще срещне казаха Александър Бублик, който надигра Иржи Лехечка от Чехия с 6:2, 7:5. Двамата не са се срещали до този момент.

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Тенис

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в САЩ
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в САЩ
Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос" Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:55 мин.
Йоана Константинова приключи участие на двойки Йоана Константинова приключи участие на двойки
Чете се за: 00:37 мин.
Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт
Чете се за: 01:42 мин.
Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите
Чете се за: 01:55 мин.
Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки в Италия Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки в Италия
Чете се за: 01:22 мин.

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
