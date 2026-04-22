Карлос Насар отново е щангист номер 1 на Европа

Карлос Насар беше избран за щангист номер едно в Европа за 2025 г. 21-годишният атлет заслужи отличието за най-добър при мъжете, което се присъжда от Европейска федерация по вдигане на тежести и AIPS Europe. През 2025 г. той стана световен и европейски шампион.

Българинът бе номер едно в класацията и през 2024 г., когато спечели олимпийската титла в Париж 2024, както и световно и европейско злато.

Насар получи приза на специална церемония по време на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Той ще се бори за златото в категория до 94 кг в петък, 24 април от 14:00 часа българско време.