Късен гол донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Септември София

Срещата между Ботев Враца и Септември София от 4-ия плейофен кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Врачани стигнаха до точката с гол в 85-ата минута.

Първият точен изстрел на стадион "Христо Ботев във Враца дойде в 4-ата минута. Любомир Василев улови шут на Бертран Фурие.

В 18-ата минута гол на Даниел Генов не бе зачетен заради засада. Само 11 минути по-късно попадение на Бертран Фурие бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Доминик Ивкич.

Гостите откриха резултата по-малко от 4 минути след началото на втората част. Едней Рибейро се разписа с плътен шут от вътрешността на наказателното поле. Това бе единственият точен изстрел на столичани през второто полувреме.

Пет минути преди края на редовното време домакините стигнаха до точка. За попадението комбинираха две резерви - Мичи Нтело засече с глава центриране в пеналтерията на Владислав Найденов.

Ботев Враца заема 9-ото място в класирането с актив от 43 точки. Септември София остава на 14-ата позиция в подреждането с 29 пункта.