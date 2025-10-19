БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Норвежецът надигра Юго Умбер.

Каспер Рууд
Снимка: БТА
Слушай новината

Вторият поставен Каспер Рууд (Норвегия) ликува с трофея на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТР 250 с награден фонд 707 хиляди евро.

Рууд надделя във финала над и четвъртия в схемата Юго Умбер (Франция) с 6:2 6:3 само за 68 минути игра.

Норвежкият тенисист започна много уверено, направи пробив в четвъртия гейм и впоследствие поведе с 4:1, като малко по-късно затвори сета при 6:2 с втори пробив.

Във втората част Каспер Рууд отново поведе с 4:1 и завърши успешно двубоя при втория си мачбол.

За 26-годишният тенисист това бе 14-ата титла в кариерата му. Трофеят е втори за Каспер Рууд на настилка, различна от клея, а и първи на закрито.

#тенис турнир в Стокхолм 2025 #Каспер Рууд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
5
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Тенис

Даниил Медведев спечели първа титла от 2023 г. след успех в Алмати
Даниил Медведев спечели първа титла от 2023 г. след успех в Алмати
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо
Чете се за: 01:40 мин.
Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кастейон (Испания) Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кастейон (Испания)
Чете се за: 01:05 мин.
Лейла Фернандес спечели турнира в Осака Лейла Фернандес спечели турнира в Осака
Чете се за: 01:02 мин.
Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд Яник Синер победи Карлос Алкарас на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд
Чете се за: 01:37 мин.
Мая Мичева завоюва титлата при девойките на турнир от втора категория на Тенис Европа в Испания Мая Мичева завоюва титлата при девойките на турнир от втора категория на Тенис Европа в Испания
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ