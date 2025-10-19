Каспер Рууд триумфира с титлата в Стокхолм

Вторият поставен Каспер Рууд (Норвегия) ликува с трофея на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТР 250 с награден фонд 707 хиляди евро.

Рууд надделя във финала над и четвъртия в схемата Юго Умбер (Франция) с 6:2 6:3 само за 68 минути игра.

Норвежкият тенисист започна много уверено, направи пробив в четвъртия гейм и впоследствие поведе с 4:1, като малко по-късно затвори сета при 6:2 с втори пробив.

Във втората част Каспер Рууд отново поведе с 4:1 и завърши успешно двубоя при втория си мачбол.

За 26-годишният тенисист това бе 14-ата титла в кариерата му. Трофеят е втори за Каспер Рууд на настилка, различна от клея, а и първи на закрито.