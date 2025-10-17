Катастрофа между патрулка и лека кола в Монтана (СНИМКИ)

Катастрофа между патрулка и лека кола тази вечер в Монтана. Движението в центъра на града, на кръстовището на бул. “Трети март” и бул. “Александър Стамболийски” е затруднено и се регулира от служителите на полицията, които са се отзовали на сигнала.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали, а щетите са само материални. Предстои да бъде изяснена точната причина за инцидента.

Според очевидци, леката кола е завивала наляво на зелен светофар, когато полицейският автомобил я засякъл преминавайки на червено. Направените тестове за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

Това е втора катастрофа с участието на автомобил на МВР в Монтана за последните няколко месеца.