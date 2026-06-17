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Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново – Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново – Русе.

Произшествието е станало около 20:00 часа в района на село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил.

Пострадали са жена, която е била зад волана на единия лек автомобил, и дете, което е пътувало в него, съобщават от полицията. Според първоначалната информация състоянието им не е тежко.

Екипи на полицията регулират движението на автомобилите в участъка. Причините за катастрофата се изясняват.


#Русе #Велико Търново #катастрофа

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