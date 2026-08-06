Катастрофа след гонка с полицията затвори пътя Созопол – Приморско

Полицейско преследване, завършило с катастрофа в района на река Ропотамо, затвори за движение главния път между Созопол и Приморско.

До инцидента се стигнало, след като рано тази сутрин полицейски служители опитали да спрат със стоп палка автомобил с румънска регистрация в района на КПП „Караагач“. Шофьорът не се подчинил и продължил движението си.

Започнало преследване, в което се включил и втори полицейски екип. Автомобилът се движил с изключително висока скорост. На остър завой при моста над река Ропотамо шофьорът изгубил контрол, колата излязла от пътя и паднала от съоръжението.

В автомобила пътували двама испански граждани, които са транспортирани в болница. Единият е в по-тежко състояние и е опериран.

Пътят между Созопол и Приморско е затворен за извършване на процесуално-следствени действия. За пътуващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут: от път II-99 през път III-992 Приморско – Ясна поляна и път III-9009 Ясна поляна – Ново Паничарево до път I-9.