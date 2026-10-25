Катержина Синиакова спечели титлата на тенис турнира в Осака

Чехкинята Катержина Синиакова спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 347 долара.

Синиакова надигра във финала шампионката от 2023 година Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:1, 6:0 само за 68 минути игра.

Световната номер 1 на двойки Катержина Синиакова грабна шеста титла на сингъл на ниво WТА три година след последния си индивидуален триумф.

Тя бе категорична срещу Крюгер, след като започна мача с пробив в първия гейм и поведе с 2:0. Американката намали за 1:2, което се оказа и единственият й гейм в двубоя.

Синиакова спечели първия сет с 6:1, а серията й продължи до общо 10 поредни гейма за победното 6:0 във втората част.