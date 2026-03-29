Католиците по света празнуват Палмова неделя

Католиците по света отбелязват Палмова неделя – празник, който поставя началото на Страстната седмица преди Великден. В този ден се припомня влизането на Исус Христос в Йерусалим, когато хората го посрещат с палмови клонки и цветя.

В различни страни празникът се отбелязва с тържествени литургии и събира много вярващи в храмовете. Той е символ на вярата и началото на най-важния период в християнския календар – дните, свързани със страданията и възкресението на Христос.

Палмова неделя е позната и като католическия еквивалент на Цветница и всяка година събира хиляди вярващи по света.