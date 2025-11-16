Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк

Матей Казийски и Цветан Соколов завършиха с по 24 точки за победата на Халкбанк Анкара в гостуването на Алтекма Измир с 3:2 (21:25, 25:22, 25:16, 21:25, 15:11) в двубой от третия кръг в първенството на Турция по волейбол.

Бившите български национали бяха в основата на успеха за столичани, които са водени от треньора Радостин Стойчев. Йоанди Леал добави още 11 точки в актива на Халкбанк.

За домакините с 23 точки приключи Габриел да Силва.

Отборът от Анкара, който е десеткратен шампион, заема трето място в класирането с три поредни победи и актив от 7 точки.