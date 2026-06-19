БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кемба Нелсън спечели бягането на 100 м за жени в Доха за първа победа в Диамантената лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Обзор на турнира в Катар.

Кемба Нелсън
Снимка: БТА
Слушай новината

Ямайската лекоатлетка Кемба Нелсън спечели бягането на 100 метра за жени от кръга на Диамантената лига в Доха, Катар, записвайки първата си победа на турнира. Тя пресече финалната линия за 10.88 секунди и записа най-добър личен резултат, въпреки че всички бягаха при силен вятър.

Кемба Нелсън бе единствената състезателка в оределия стартов състав на класическия спринт, която смъкна времето си под 11 секунди. Тя спечели пред италианката Зайнаб Досо (11.01 секунди) и люксембургската бегачка Патриция ван дер Векен (11.05).

Южноафриканецът Синесифо Дамбиле завърши на първото място в спринта на 200 метра за мъже, след като записа личен рекорд с 19.74 секунди и подобри с 3 стотни досегашното си постижение. Той спечели пред зимбабвеца Маканакайше Чарамба (19.88 секунди) и доминиканеца Александър Огандо (19.96).

Кубинката Давислейди Веласко бе победител в тройния скок за жени с опит на 15.13 метра, който е първи над 15 метра от 2024 година и най-дълъг от 2023. Тя спечели за втори пореден път в Диамантената лига, този път пред сънародничката си Леянис Ернанде (14.97 метра) и сенегалката Сали Сар (14.86).

Португалецът Педро Пишардо завърши първи в тройния скок за мъже с постижение от 17.71 метра, което е най-добро за сезона. Той спечели пред ямаеца Джордан Скот (17.69 метра) и алжиреца Ясер Трики (17.67).

Испанецът Асиер Мартинес и американецът Джамал Брит направиха най-добрия старт на 110 метра с препятствия за мъже, но във втората половина от бягането и двамата започнаха да закачат препятствия. Това позволи на световния шампион Кордел Тинч да ги изпревари и американецът спечели първа победа за сезона с 13.23 секунди.

Мартинес остана втори (13.27 секунди), а французинът Томас Уилкс (13.28) остана на третото място.

В бягането на 1500 метра за жени се получи изцяло етиопски подиум. Бирке Хайлом бе най-бърза от всички с 3:59.89 минути и записа третата си победа за сезона, а зад нея останаха Сарон Берхе (4:02.61 минути) и Харегевейни Калаю (4:03.56).

Доминиканката Мерилейди Паулино направи силно първо участие за сезона в Диамантената лига, след като спечели бягането на 400 метра за жени с рекорд в Доха и най-добро постижение за годината с 48.91 секунди. Втора остана полякинята Наталия Буковецка (50.10) секунди, а кубинката Роксана Гомес бе трета (50.23).

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
3
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
6
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Други спортове

Българските състезатели постигнаха победи на турнир по бадминтон в Чехия
Българските състезатели постигнаха победи на турнир по бадминтон в Чехия
Спортни новини 19.06.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.06.2026 г., 20:50 ч.
Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия
Чете се за: 00:57 мин.
Българският национален отбор по фехтовка за жени е в топ 8 на eврошампионата Българският национален отбор по фехтовка за жени е в топ 8 на eврошампионата
Чете се за: 01:20 мин.
България ще бъде представена от 36 атлети на Балканското първенство във Волос България ще бъде представена от 36 атлети на Балканското първенство във Волос
Чете се за: 02:52 мин.
122 състезатели ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев в София 122 състезатели ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев в София
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка железопътна катастрофа между два влака стана на север от Лондон
Чете се за: 01:45 мин.
По света
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ