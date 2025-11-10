Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас

Кенийски атлети триумфираха на Маратон Бургас, като спечелиха и при мъжете, и при жените в класическата дистанция. В бягането на 42.195 км Дерик Нжороге финишира пръв с 2.19:07 ч, а при дамите златото грабна Доркас Китоме с 2.49:08 ч. Дерик е вицешампион от Тирана преди три седмици с 2.21 ч и втори на полумаратона в София тази есен с 1.05 ч, а Доркас спечели наскоро полумаратона в Загреб с 1.16 ч. И двете постижения сега в Бургас вече се приемат като рекорд на трасето, тъй като първото издание на състезанието миналата есен бе само на 10 км и на полумаратон.

Кенийската доминация в най-дългите бягания бе нарушена единствено от Маринела Нинева, която с 1.17:59 ч. изпревари на 21 км вицешампионката от София 2025 Роуз Чепчумба и победителката от Маратон Краков 2025 Мърси Чемутай Коеч. При мъжете шампион е Бернард Кипротич Ту (Кен) с 1.07:27 ч. Победители на 10 км са съответно Чудомир Черноговов с 35:17 мин и Билшерин Сюлейман с 39:27 мин, докато в най-кратката дистанция на 5 км най-бързи се оказаха Стефан Иванов с 18:18 мин и Лазарина Христова с 22:16 мин.

Рекорден брой от над 2000 бегачи се включиха в спортния фестивал Маратон Бургас 2025, който се провежда за втора поредна година, като за първи път максималната дистанция за състезателите е 42.195 километра. В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов, като Манол Тодоров, който участва редовно в бегачески състезания, стартира в надпреварата на 21 километра. В дисциплините 21 и 42.195 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности.

Трасето на Маратон Бургас 2025 е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Мостът и Археологическият музей.

Тази година бегаческият фестивал Маратон Бургас 2025 имаше и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас се ангажира да му помогне.

Всеки финиширал в крайморския град получи паметен медал за спомен от участието си в състезанието. Маратон Бургас вече е част от стартиралата преди 12 години ежегодна верига от надпревари под мотото „Бягането като начин на живот“, която включва още състезанията в Стара Загора, Варна и София.