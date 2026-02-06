Киберсигурност и пари: нов урок учи тийнейджърите как да се защитят онлайн

В контекста на Международния ден за безопасен интернет на 10 февруари 2026 г. образователната платформа Prepodavame.bg обяви началото на нова инициатива, насочена към финансовата грамотност и дигиталната безопасност на учениците. Целта е младите хора от пети до дванадесети клас да се научат как да се пазят в онлайн среда чрез практични и разбираеми примери.

В центъра на урока е интерактивна игра, която поставя учениците в реални ситуации от дигиталния свят. Докато участват, те се учат как да разпознават най-често срещаните онлайн измами като фалшиви имейли и съобщения, измамни онлайн магазини, подвеждащи линкове и опити за кражба на лични данни.

Материалите са създадени така, че да бъдат лесно използвани в часа на класа, както и в часовете по информационни технологии и гражданско образование. Те включват готов план на урока, презентация с практически насоки и интерактивни елементи, които задържат вниманието на тийнейджърите.

Темата е особено актуална, защото децата прекарват все повече време онлайн, а липсата на опит в управлението на лична информация и дигитални разплащания ги прави уязвими за киберизмами. Образованието в тази посока се превръща в необходимост, а не в допълнителна тема.

Урокът е безплатен и достъпен за всички български училища на сайта на платформата.