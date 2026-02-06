БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Киберсигурност и пари: нов урок учи тийнейджърите как да се защитят онлайн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Деца
Запази
Киберсигурност и пари: нов урок учи тийнейджърите как да се защитят онлайн
Слушай новината

В контекста на Международния ден за безопасен интернет на 10 февруари 2026 г. образователната платформа Prepodavame.bg обяви началото на нова инициатива, насочена към финансовата грамотност и дигиталната безопасност на учениците. Целта е младите хора от пети до дванадесети клас да се научат как да се пазят в онлайн среда чрез практични и разбираеми примери.

В центъра на урока е интерактивна игра, която поставя учениците в реални ситуации от дигиталния свят. Докато участват, те се учат как да разпознават най-често срещаните онлайн измами като фалшиви имейли и съобщения, измамни онлайн магазини, подвеждащи линкове и опити за кражба на лични данни.

Материалите са създадени така, че да бъдат лесно използвани в часа на класа, както и в часовете по информационни технологии и гражданско образование. Те включват готов план на урока, презентация с практически насоки и интерактивни елементи, които задържат вниманието на тийнейджърите.

Темата е особено актуална, защото децата прекарват все повече време онлайн, а липсата на опит в управлението на лична информация и дигитални разплащания ги прави уязвими за киберизмами. Образованието в тази посока се превръща в необходимост, а не в допълнителна тема.

Урокът е безплатен и достъпен за всички български училища на сайта на платформата.

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: У нас

Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт
Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт
Как с жълти стотинки може да се помогне на бездомно животно? Как с жълти стотинки може да се помогне на бездомно животно?
Чете се за: 00:45 мин.
Планират въвеждането на единен електронен билет за пътуване Планират въвеждането на единен електронен билет за пътуване
Чете се за: 00:42 мин.
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по торент сайтове Трима души са с повдигнати обвинения след удара по торент сайтове
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 05.02.2026 г. Новините 05.02.2026 г.
Чете се за: 04:02 мин.
Започна записването за матури след 12-и клас – важното накратко Започна записването за матури след 12-и клас – важното накратко
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ