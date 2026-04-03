Киеза ще бъде на линия за мача с Манчестър Сити

Нападателят на Ливърпул Федерико Киеза ще бъде на разположение за мача на мърсисайдци срещу Манчестър Сити за ФА Къп в събота.
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди на пресконференция, че италианското крило ще може да играе в съботната среща.
„Федерико вече тренира с нас и ще бъде на разположение за мача през уикенда“, каза Слот.
28-годишният италианец има три гола и три асистенции в 32 мача във всички турнири с екипа на Ливърпул през настоящия сезон.