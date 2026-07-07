Килиан Мбапе отвърна на парагвайска сенаторка: Вие сте лоша жена

Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят, написа капитанът на Франция по адрес на Селест Амарила.
Френският нападател Килиан Мбапе се обърна към парагвайската сенаторка Селест Амария след нейните расистки обиди, отправени към него. По-рано сенаторката нарече Мбапе „арогантен и грозен камерунец, който старателно се преструва на французойка“. Тя също така изрази съжаление, че никой от парагвайските играчи не го е ударил след мача от осминафиналите на Световното първенство по футбол.
„Госпожо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си. Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм, целият свят вече е забравил пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това Световно първенство, отстъпвайки място на некомпетентна жена, която представя страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят“, написа Мбапе в социалните мрежи.
На осминафиналите на Мондиал 2026 Франция победи Парагвай с 1:0. Мбапе отбеляза единствения гол от дузпа. След мача парагвайският вратар Орландо Хил хвърли топката към Мбапе, след като французинът отказа да се ръкува с него.
Франция ще играе с Мароко на четвъртфиналите на Световното първенство на 9 юли.