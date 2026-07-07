Килиан Мбапе отвърна на парагвайска сенаторка: Вие сте лоша жена

Френският нападател Килиан Мбапе се обърна към парагвайската сенаторка Селест Амария след нейните расистки обиди, отправени към него. По-рано сенаторката нарече Мбапе „арогантен и грозен камерунец, който старателно се преструва на французойка“. Тя също така изрази съжаление, че никой от парагвайските играчи не го е ударил след мача от осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Госпожо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си. Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм, целият свят вече е забравил пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това Световно първенство, отстъпвайки място на некомпетентна жена, която представя страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят“, написа Мбапе в социалните мрежи.

На осминафиналите на Мондиал 2026 Франция победи Парагвай с 1:0. Мбапе отбеляза единствения гол от дузпа. След мача парагвайският вратар Орландо Хил хвърли топката към Мбапе, след като французинът отказа да се ръкува с него.

Франция ще играе с Мароко на четвъртфиналите на Световното първенство на 9 юли.