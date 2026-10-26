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Кими Антонели спечели Гран При на САЩ и се доближи до титлата

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Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
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Пилотът на "Мерцедес" е все по-близо до първата си световна титла.

Кими Антонели
Снимка: БТА
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Кими Антонели с "Мерцедес" спечели Гран При на САЩ във Формула 1, но трябва да изчака поне още едно състезание, за да си осигури първа световна титла в кариерата.

Той измина 56-е обиколки за 1:35:16.650 час.

Надпреварата в Остин даде на Антонели първи шанс да спечели трофея и да стане най-младият шампион във Формула 1 на 20 години, но италианецът се нуждаеше от необичайна комбинация от резултати на своите най-близки съперници. Люис Хамилтън с "Ферари" и съотборникът му от "Мерцедес" Джордж Ръсел направиха достатъчно, за да отложат коронясването му с четвърто и осмо място.

Антонели изпълни своята част и след зрелищен старт от полпозишън, не давайки шанс на Макс Верстапен с "Ред Бул", се възползва от стратегия с едно спиране в бокса, за да стигне до победата.

Шарл Льоклер с "Ферари" финишира втори на 13.078 секунди на пистата „Circuit of the Americas“ в Остин, а Макс Верстапен с "Ред Бул" беше трети, подпомогнат от късна виртуална кола за сигурност, която забави преследващия го Хамилтън, който завърши на една секунда.

Доминиращата победа от полпозишън беше деветата за Антонели за сезона и сега той води пред Ръсел със 123 точки, а пред Хамилтън със 124. Той се нуждае само от две точки (девето място) в Мексико, за да си гарантира титлата.

„Това беше резултатът, от който се нуждаехме, и целият отбор го заслужаваше много. Знам, че сме много близо. Опитваме се да завършим на върха и се надяваме, че ще можем да го постигнем много скоро“, каза Антонели.

Настоящият световен шампион с "Макларън" Ландо Норис завърши пети, а Исак Хаджар с "Ред Бул" шести, пред Оскар Пиастри с "Макларън". Лиъм Лоусън беше девети за "Рейсинг Булс", а Пиер Гасли взе последната точка за "Алпин".

Антониели поведе с 2.3 секунди в края на първата обиколка, докато двамата пилоти на "Ферари" се бориха с бавно стартиращия Верстапен за второто място. Льоклер излезе напред, преди да бъде изпреварен отново от болида на "Ред Бул" и почти се докосна до Хамилтън след изкачването нагоре от стартовата решетка. Виртуалната кола за сигурност беше пусната за кратко във втората обиколка, за да позволи на маршалите да разчистят отломките, а Ръсел получи петсекундно наказание за това, че е спечелил предимство пред Пиастри в първата обиколка на завой 13.

„Аз бях от вътрешната страна, той изпреварваше от външната, това е негов риск“, каза Ръсел по радиото преди наказанието.

Следващото състезание за сезона в Гран При на Мексико на 1 ноември, когато Антонели може да стана световен шампион във Формула 1.

#Кими Антонели #Гран При на САЩ

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