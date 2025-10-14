БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Галерия
Запази

Властите са установили, че по улиците живеят около 1 милион котки, приблизително колкото е и населението

чака около милион котки разхождат улиците кипър снимки
Слушай новината

Островът на котките има проблем с котките. Властите в Кипър са установили, че приблизително на всеки жител на средиземноморския остров, чието население е малко над един милион, се пада по една котка, въпреки че активисти твърдят, че реалната популация е със стотици хиляди по-голяма, съобщава Асошиейтед прес.

Въпреки че няма официални данни за съпоставка, комисарят по околната среда Антония Теодосиу призна, че Кипър си е спечелил репутацията на място, където котешката популация е много по-голяма от човешкото население. Голямата популация от котки обаче има потенциала да внесе хаос в екосистемата на острова.

На 4 октомври правителството съобщи, че ще повиши финансирането за кастрация на котките. Решението бе възприето като значителна стъпка напред, но все пак се чуха и гласове, че е необходим и план.

Любовта на кипърците към котките е отдавнашна - диспенсърите с котешка храна и натрупаните малки къщички за котки са обичайна гледка по популярните пешеходни маршрути. Котките на острова отдавна са се превърнали в основна атракция за милионите туристи. Често срещана гледка е как посетителите в ресторантитеугощават с храна животните.

Снимки: БТА

#остров Кипър #бездомни котки

Последвайте ни

ТОП 24

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
1
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
2
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
3
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
5
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
6
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Любопитно

Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване
Чете се за: 03:25 мин.
Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове
Чете се за: 06:02 мин.
Пеперуда Монарх със счупено крило получи шанс да лети отново Пеперуда Монарх със счупено крило получи шанс да лети отново
Чете се за: 00:37 мин.
Варна получи като дарение най-стария пергамент у нас Варна получи като дарение най-стария пергамент у нас
Чете се за: 01:17 мин.
Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ