Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)

Островът на котките има проблем с котките. Властите в Кипър са установили, че приблизително на всеки жител на средиземноморския остров, чието население е малко над един милион, се пада по една котка, въпреки че активисти твърдят, че реалната популация е със стотици хиляди по-голяма, съобщава Асошиейтед прес.

Въпреки че няма официални данни за съпоставка, комисарят по околната среда Антония Теодосиу призна, че Кипър си е спечелил репутацията на място, където котешката популация е много по-голяма от човешкото население. Голямата популация от котки обаче има потенциала да внесе хаос в екосистемата на острова.

На 4 октомври правителството съобщи, че ще повиши финансирането за кастрация на котките. Решението бе възприето като значителна стъпка напред, но все пак се чуха и гласове, че е необходим и план.

Любовта на кипърците към котките е отдавнашна - диспенсърите с котешка храна и натрупаните малки къщички за котки са обичайна гледка по популярните пешеходни маршрути. Котките на острова отдавна са се превърнали в основна атракция за милионите туристи. Често срещана гледка е как посетителите в ресторантитеугощават с храна животните.

Снимки: БТА