Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Кирил Десподов титуляр при победа на ПАОК в Лига Европа

Спорт
Гърците се наложиха с 4:0 след попадения след почивката.

Кирил Десподов ПАОК
Снимка: БТА
Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов започна като титуляр и взе участие малко над час в убедителната победа на ПАОК с 4:0 срещу Йънг Бойс в четвъртия кръг на Лига Европа. Успехът дойде след силно второ полувреме, в което солунчани решиха всичко с четири безответни попадения.

След почивката точни за ПАОК бяха Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Йоанис Константелиас и Баба Рахман. Швейцарският тим остана с човек по-малко още в петата минута, когато Армин Гигович получи директен червен картон.

През първата част Десподов имаше шанс да се разпише, но ударът му не намери целта. Българинът бе заменен малко след час игра при комфортен аванс за гръцкия тим.

В другите двубои от вечерта Рома постигна ценен успех като гост на Глазгоу Рейнджърс – 2:0. Матиас Суле откри резултата в 13-ата минута, а Лоренцо Пелегрини удвои малко по-късно. Това бе четвърта поредна загуба за шотландците в турнира и седма последователна в евротурнирите – нов антирекорд за клуба.

Бетис също записа убедителна победа – 2:0 над Олимпик Лион, като Ез Абде и Антони бяха точни за андалусийците.

В същото време Щутгарт се наложи с 2:0 над Фейенорд в Германия. Домакините стигнаха до успеха в последните десет минути на мача, благодарение на попадения на Билал Ел Ханус и Денис Ундав.

