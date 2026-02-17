Китай посреща Нова година с роботи и високотехнологично шоу

С впечатляващо високотехнологично шоу Китай даде старт на лунната Нова година и обяви началото на Годината на Огнения кон. Празненствата вече започнаха в цялата страна.

Традиционната новогодишна гала, излъчена по китайската телевизия, отново привлече милиони зрители и постигна най-високите рейтинги за годината. В спектакъла се включиха световни звезди като Lionel Richie и легендата на екшън киното Jackie Chan.

Особено внимание привлякоха хуманоидните роботи, които след успешния си дебют миналата година този път демонстрираха бойни похвати от кунг-фу.

Шоуто се възприема не само като празнично забавление, но и като символ на визиите и технологичните амбиции на Китай, където традицията и бъдещето вървят ръка за ръка.