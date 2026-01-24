БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Китайски учени откриха как се образува злато в наномащаб

Наука и технологии
китайски учени откриха образува злато наномащаб
Китайски изследователи разкриха динамичния процес на образуване на златни наночастици върху пиритни повърхности, предаде Синхуа.

Статия за откритието е публикувана в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Тяхното проучване показва, че уникален плътен течен слой между пирит и вода действа като „нанофабрика" за злато, дори във флуиди с изключително ниски концентрации на благородния метал, като например 10 части на милиард.

Това откритие предлага нова перспектива за разбиране на образуването на златна руда от разреден златосъдържащ разтвор. Индуцираното от пирита утаяване на злато е критична стъпка за формирането на висококачествени залежи, но досега неговият динамичен механизъм в този етап на формиране не беше изяснен, се казва в публикацията.

Предишни проучвания до голяма степен разчитаха на постреакционни анализи, което затрудняваше улавянето на моментните процеси при утаяване на злато. Сега изследователският екип, ръководен от Института по геохимия в Гуанчжоу към Китайската академия на науките, успя да наблюдава реакция между пирит и нискоконцентрирани златосъдържащи разтвори в реално време.

Резултатите показват, че приблизително 13 минути след контакта около пирита се е образува плътния течен слой. Около 20 минути по-късно в него започват да се появяват златни наночастици, като постепенно те се увеличават по брой и размер.

Това наблюдение предоставя ключови доказателства за разбирането на процеса на образуване на злато на границата между пирита и водата, отбелязва Синхуа.

#Китай #злато #изследване

