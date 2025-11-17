БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Климатът – горещата истина": Миграцията на птиците и как розовото фламинго се засели трайно край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Климатичните промени все повече променят поведението на птиците

"Климатът – горещата истина": Миграцията на птиците и как розовото фламинго се засели трайно край Бургас
Слушай новината

Климатичните промени все повече променят поведението на птиците. Заради по-топлото време екзотични видове започват да гнездят у нас, но изчезват онези, които дълго са приемали нашите езера за свой дом.

В поредицата "Климатът – горещата истина" ви разказваме за миграцията на птиците и как розовото фламинго се засели трайно в района на Бургас.

Близо 4000 фламинги обитават вече езерата край Бургас и дори гнездят там. За сравнение през 2014 година редките птици са били едва 15. Засушаването в Средиземноморието ги е принудило да мигрират.

"Затоплянето на климата е една от главните причини, която му позволи да се засели при нас, поради по-топлите води, по-високите температури на влажните зони, в тях и храната става по-изобилна. Също много важно причина, че вече водоемите не замръзват заради по-топлите зими. Фламингото е птица, която постоянно трябва да бъде във вода. Там се намира храната", заяви д-р Петър Янков, орнитолог.

Атанасовското езеро се оказва близко до естествения им хабитат заради солеността си, изобилието от храна и липсата на хищници.

Лагуната поема интензивните валежи. Колониите от рупия и плитчините спират вятъра и вълните, а влажните почви охлаждат местния микроклимат в горещи дни.

"Сред наблюдаваните хиляди фламинги, има птици с пръстени. В района на Бургас са пристигнали фламинги от Испания, от Италия, от Франция и от Турция. Със сигурност има и фламинго от други страни", допълни д-р Петър Янков, орнитолог.

Докато едни видове птици намират нов дом в България, други я напускат.

"В България до скоро зимуваше 90% от световната популация на червеногушата гъска. Последните години епизодично през зимата можем да видим някой друг индивид. Спускайки се от местата си за гнездене на юг, търсейки по-подходящи условия, те ги намират вече по на север от нас, спестяват пътя, който трябва да преминат до България", коментира Радослав Молдовански, Българско дружество за защита на птиците.

Френските студенти Шарлот и Гайен пък са дошли у нас да изследват Белоглавата тръноопашата потапница, която вече рядко се среща заради климатичните промени.

"Това е застрашен вид, който се среща основно в България, Испания и Северна Африка. Той е съществувал и във Франция преди, но е влязъл в конкуренция с инвазивен вид - Американската руда патка, чиято поява се дължи на покачването на температурите. Този инвазивен вид е иззел хранителните ресурси на Белоглавата потапницата", коментира Гайен, студент от Франция.

Все по-честите огромни количества дъжд за кратко време обаче застрашават обитателите на Атанасовското езеро и тяхната прехрана.

"Езерото е много плитко, то е само 30 см. дълбоко и всяко прииждане на големи количества вода му причиняват сериозни проблеми. Водата, която идва е сладка. В езерото се срещат 22 вида риби, които са свикнали и са пригодени на тези условия на свръхсоленост", каза още Радостина Ценова, Фондация "Биоразнообразие".

Не само фламингото, но и много други видове не са приспособени към извънредните климатични аномалии.

#"Климатът - горещата истина" #розово фламинго #Бургас #миграция #климатични промени #птици

Последвайте ни

ТОП 24

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
2
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във вивариума на СУ
3
Любов и наука: Ежедневието на експерименталните животни във...
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
4
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
5
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
6
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Екология

КЛИМАТЪТ - ГОРЕЩАТА ИСТИНА: Сеем и жънем, но без да орем - иновативен земеделски метод се бори със сушите
КЛИМАТЪТ - ГОРЕЩАТА ИСТИНА: Сеем и жънем, но без да орем - иновативен земеделски метод се бори със сушите
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
Проучване предвижда 75% повече валежи в пустинята Сахара във втората половина на XXI век Проучване предвижда 75% повече валежи в пустинята Сахара във втората половина на XXI век
Чете се за: 03:35 мин.
Акция за почистване на язовира в русенското село Николово Акция за почистване на язовира в русенското село Николово
Чете се за: 00:57 мин.
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата? По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
5725
Чете се за: 06:45 мин.
КЛИМАТЪТ - ГОРЕЩАТА ИСТИНА: Застрашена ли е екосистемата на Черно море от бързото затопляне? КЛИМАТЪТ - ГОРЕЩАТА ИСТИНА: Застрашена ли е екосистемата на Черно море от бързото затопляне?
Чете се за: 05:45 мин.

Водещи новини

Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
Заради силен вятър: Пренасочват полети от летището в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Назначиха нов изпълнителен директор на НАП - вижте кой поема постта
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ