Акция за почистване на язовира в русенското село Николово

Акция за почистването на язовира в русенското село Николово организират днес от местната община. Проливните дъждове преди две седмици предизвикаха свличане на язовирната дига.

Това наложи частичното източване на обема на водното съоръжение, което доведе до оголване на бреговете на язовира. На повърхността се появиха много изхвърлени във водата отпадъци. Сред тях са автомобилни и тракторни гуми, пластмасови и стъклени бутилки, кенчета, както и различни видове битови отпадъци.

Десетки русенци, жители на село Николово и най-вече рибари се събраха днес, за да се включат в акцията. Те получиха от общината чували и ръкавици. От местната управа бяха осигурили и контейнери, както и транспортирането на събрания боклук до сметището.