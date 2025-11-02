БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Акция за почистване на язовира в русенското село Николово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Акция за почистване на язовира в русенското село Николово
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Акция за почистването на язовира в русенското село Николово организират днес от местната община. Проливните дъждове преди две седмици предизвикаха свличане на язовирната дига.

Това наложи частичното източване на обема на водното съоръжение, което доведе до оголване на бреговете на язовира. На повърхността се появиха много изхвърлени във водата отпадъци. Сред тях са автомобилни и тракторни гуми, пластмасови и стъклени бутилки, кенчета, както и различни видове битови отпадъци.

Десетки русенци, жители на село Николово и най-вече рибари се събраха днес, за да се включат в акцията. Те получиха от общината чували и ръкавици. От местната управа бяха осигурили и контейнери, както и транспортирането на събрания боклук до сметището.

#село Николово #лесопарк "Липник" #екоакция

Последвайте ни

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
4
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
5
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
5
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Екология

По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
Застрашена ли е екосистемата на Черно море от бързото затопляне? Застрашена ли е екосистемата на Черно море от бързото затопляне?
Чете се за: 05:45 мин.
Настаниха Фрол и Фросия в Парка за мечки в Белица (СНИМКИ) Настаниха Фрол и Фросия в Парка за мечки в Белица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Само климатът ли е причина за природните бедствия? Само климатът ли е причина за природните бедствия?
Чете се за: 04:10 мин.
Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре
Чете се за: 02:00 мин.
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин" Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Разследването на обира в Лувъра: Още двама души са с повдигнати обвинения Разследването на обира в Лувъра: Още двама души са с повдигнати обвинения
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Битката за Покровск: Украйна твърди, че удържа руското настъпление Битката за Покровск: Украйна твърди, че удържа руското настъпление
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Първият бюджет в евро: Бизнесът ще предложи мерки за справяне с...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ