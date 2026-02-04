БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ключова среща във Вашингтон: Редкоземните елементи в центъра на разговорите

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Във Вашингтон започва среща за стратегическо сътрудничество в областта на редкоземните елементи.

Домакини на форума са вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. В срещата ще се включат представители на над 30 държави от цял свят.

Целта е да се подсилят веригите за доставки и да се осигури по-лесен достъп до критични материали – ключов елемент от американската стратегия за национална сигурност.

Според анализатори срещата е и опит за възстановяване на трансатлантическите отношения на фона на поредица от остри изказвания на президента Доналд Тръмп.

Участниците ще търсят варианти за намаляване на зависимостта от доставките от Китай. Източници от Европейския съюз заявиха, че ако преговорите са успешни, ще бъде направено общо изявление.

То може да бъде сигнал за промяна в отношенията между съюзниците и Вашингтон – в посока ограничаване на зависимостта от Китай за сметка на налагането на американски мита върху европейски стоки.

