БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
шарка овцете бургаското село дебелт
Слушай новината

Кметът на Пловдив Костадин Димитров поиска от ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на заразени с шарка животни на територията на общината.

Въпреки получените уверения от експерти, че технологията е напълно безопасна за хората и без последствия за околната среда, на заседание на Областната епизоотична комисия днес, Костадин Димитров призова да се потърсят други терени, извън населените места, където няма концентрация на толкова много хора.

Кметовете на общини трябва да предложат подходящи терени за временно разполагане на мобилните инсинератори, за да могат да се използват при необходимост, заявиха от Областната управа.

Междувременно стана ясно, че намалява броят на нови огнища на шарка по овцете и козите, което според ОДБХ- Пловдив сочи, че епидемията върви към затихване.

До момента на територията на областта са умъртвени 11 000 животни, предстои да бъдат евтаназирани още 500.

#Кметът на Пловдив #дребни преживни животни #огнище на шарка #Пловдивско

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
5
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
6
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...

Още от: Регионални

Ураганен вятър се изви в Монтана, клон падна върху автомобил в центъра
Ураганен вятър се изви в Монтана, клон падна върху автомобил в центъра
Прокуратурата започва проверка за замърсяване след сигнал за изоставени умъртвени животни в Пловдивско Прокуратурата започва проверка за замърсяване след сигнал за изоставени умъртвени животни в Пловдивско
Чете се за: 01:05 мин.
Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист
Чете се за: 00:37 мин.
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
Пожар е избухнал в предприятие в индустриалната зона на Пловдив (СНИМКИ) Пожар е избухнал в предприятие в индустриалната зона на Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг "На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ