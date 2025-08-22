Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района

Кметът на Пловдив Костадин Димитров поиска от ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на заразени с шарка животни на територията на общината.

Въпреки получените уверения от експерти, че технологията е напълно безопасна за хората и без последствия за околната среда, на заседание на Областната епизоотична комисия днес, Костадин Димитров призова да се потърсят други терени, извън населените места, където няма концентрация на толкова много хора.

Кметовете на общини трябва да предложат подходящи терени за временно разполагане на мобилните инсинератори, за да могат да се използват при необходимост, заявиха от Областната управа.

Междувременно стана ясно, че намалява броят на нови огнища на шарка по овцете и козите, което според ОДБХ- Пловдив сочи, че епидемията върви към затихване.

До момента на територията на областта са умъртвени 11 000 животни, предстои да бъдат евтаназирани още 500.