Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия

Александър Николов продължава да е под пара и се погрижи Кучине Лубе Чивитанова да се поздрави с трети пореден успех в италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници подчиниха Рана Верона с 3:0 (25:21, 26:24, 26:24) в среща от изтегления шестия кръг, изиграна в "Еуросуоле Форум".

По този начин селекцията на Джампаоло Медей нанесоха първо поражение на отбора от Верона през новия сезон в италианския елит. Двубоят бе по-специален за българският национал, който получи наградата си за MVP на месец октомври в шампионата.

Тимът от Чивитанова вече има на сметката си четири победи, една загуба и 13 точки, с което се изкачиха на върха във временното класиране. На 16 ноември Николов и компания ще имат визита на Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца.

Откриващият гейм бе равностоен до средата, след което домакините демонстрираха на какво са способни и взеха предимство, за да го спечелят с 25:20. Втората част предложи доста повече интрига и премина през няколко обрата, във финалните акорди отново тимът от Чивитанова взе връх за 26:24 и 2:0 в общия резултат. Сценарият се повтори и в третата част, за да се стигне отново до последните точки, в които домакините оцеляха за 26:24 и крайното 3:0.

Николов отново да де да се разбере, че е големият лидер на Лубе и затвърди тези думи със своите изяви. Посрещачът бе над всички със своите 20 точки ((2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 17% позитивно посрещане).

Ерик Льопки последва своя български колега с 14 точки.

Дарлан Соуса отвърна за Рана с 15 точки. Нумори Кейта заби 12, Рок Можич завърши с 11.