БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отново се развихри, а тимът от Чивитанова продължава да трупа успехи в италианския елит.

солиден александър николов поведе лубе нова победа италия
Слушай новината

Александър Николов продължава да е под пара и се погрижи Кучине Лубе Чивитанова да се поздрави с трети пореден успех в италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници подчиниха Рана Верона с 3:0 (25:21, 26:24, 26:24) в среща от изтегления шестия кръг, изиграна в "Еуросуоле Форум".

По този начин селекцията на Джампаоло Медей нанесоха първо поражение на отбора от Верона през новия сезон в италианския елит. Двубоят бе по-специален за българският национал, който получи наградата си за MVP на месец октомври в шампионата.

Тимът от Чивитанова вече има на сметката си четири победи, една загуба и 13 точки, с което се изкачиха на върха във временното класиране. На 16 ноември Николов и компания ще имат визита на Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца.


Откриващият гейм бе равностоен до средата, след което домакините демонстрираха на какво са способни и взеха предимство, за да го спечелят с 25:20. Втората част предложи доста повече интрига и премина през няколко обрата, във финалните акорди отново тимът от Чивитанова взе връх за 26:24 и 2:0 в общия резултат. Сценарият се повтори и в третата част, за да се стигне отново до последните точки, в които домакините оцеляха за 26:24 и крайното 3:0.

Николов отново да де да се разбере, че е големият лидер на Лубе и затвърди тези думи със своите изяви. Посрещачът бе над всички със своите 20 точки ((2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 17% позитивно посрещане).

Ерик Льопки последва своя български колега с 14 точки.

Дарлан Соуса отвърна за Рана с 15 точки. Нумори Кейта заби 12, Рок Можич завърши с 11.

#ВК Лубе Чивитанова #Италианска Волейболна Серия "А1" #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
5
Лавров готов на среща с Рубио
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
6
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европейски волейбол

Мартин Атанасов с 8 точки при загуба на Монца
Мартин Атанасов с 8 точки при загуба на Монца
Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск нямат спиране в Русия Симеон Николов и Локомотив Новосибирск нямат спиране в Русия
Чете се за: 01:12 мин.
Венислав Антов най-резултатен при победа на Туркоан Венислав Антов най-резултатен при победа на Туркоан
Чете се за: 00:50 мин.
Алекс Николов е Играч на месеца в италианската Суперлига Алекс Николов е Играч на месеца в италианската Суперлига
Чете се за: 01:25 мин.
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.

Водещи новини

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Почина оперната певица Стефка Евстатиева Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл"...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ