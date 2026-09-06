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Коко Гоф и Елена Рибакина се класираха за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ

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Спорт
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Американката се наложи над Кристина Букса, докато действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия надви Юлия Стародубцева.

Коко Гоф
Снимка: БТА
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Четвъртата поставена Коко Гоф (САЩ) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Гоф надделя над испанката Кристина Букса с 6:3, 6:4 за час и 28 минути игра. Американската тенисистка навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да го спечели с 6:3 след серия от пет успешни гейма. Във втората част Коко Гоф поведе с 4:3 след пробив, Букса изравни, но шампионката в Ню Йорк от 2023 година Гоф взе следващите два гейма и приключи двубоя при 6:4.

„Честно казано, в първия сет бях предимно в защита. След като усетих ритъма си, успях да се справя. Просто съм доволна от това как се борих, дори когато не играех по най-добрия начин“, коментира Кого Гоф.

Нейна съперничка в следващия етап ще бъде друга представителка на домакините Ива Йович, след като 14-ата в схемата състезателка отстрани 17-ата поставена Александра Еала (Филипини) със 7:5, 3:6, 7:5 в мач, продължил три часа и четири минути.

Победата на Йович беше добре дошла в трудния за американския тенис ден, след като Тейлър Фриц, Мадисън Кийс и Аманда Анисимова бяха елиминирани. 18-годишната Ива Йович не е преминавала по-далеч от втория кръг при предишните си участия на US Open.

В спор за достигане до четвъртфиналите ще се срещнат още втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) и японката Наоми Осака.

Действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия Рибакина преодоля представителката на Украйна Юлия Стародубцева със 7:6(6), 6:3 за час и 53 минути игра, докато 13-ата в схемата Осака, която е победителка на турнира от Големия шлем в Ню Йорк от 2018-а и 2020 година, надигра 23-ата поставена Елизе Мертенс от Белгия с 6:3, 3:6, 7:5.

#US Open 2026 #Елена Рибакина # Коко Гоф

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