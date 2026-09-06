Коко Гоф и Елена Рибакина се класираха за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ

Четвъртата поставена Коко Гоф (САЩ) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Гоф надделя над испанката Кристина Букса с 6:3, 6:4 за час и 28 минути игра. Американската тенисистка навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да го спечели с 6:3 след серия от пет успешни гейма. Във втората част Коко Гоф поведе с 4:3 след пробив, Букса изравни, но шампионката в Ню Йорк от 2023 година Гоф взе следващите два гейма и приключи двубоя при 6:4.

„Честно казано, в първия сет бях предимно в защита. След като усетих ритъма си, успях да се справя. Просто съм доволна от това как се борих, дори когато не играех по най-добрия начин“, коментира Кого Гоф.

Нейна съперничка в следващия етап ще бъде друга представителка на домакините Ива Йович, след като 14-ата в схемата състезателка отстрани 17-ата поставена Александра Еала (Филипини) със 7:5, 3:6, 7:5 в мач, продължил три часа и четири минути.

A big all-American clash awaits in Round 4! pic.twitter.com/6ylof6kGWR — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Победата на Йович беше добре дошла в трудния за американския тенис ден, след като Тейлър Фриц, Мадисън Кийс и Аманда Анисимова бяха елиминирани. 18-годишната Ива Йович не е преминавала по-далеч от втория кръг при предишните си участия на US Open.

В спор за достигане до четвъртфиналите ще се срещнат още втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) и японката Наоми Осака.

Действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия Рибакина преодоля представителката на Украйна Юлия Стародубцева със 7:6(6), 6:3 за час и 53 минути игра, докато 13-ата в схемата Осака, която е победителка на турнира от Големия шлем в Ню Йорк от 2018-а и 2020 година, надигра 23-ата поставена Елизе Мертенс от Белгия с 6:3, 3:6, 7:5.