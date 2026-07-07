Коко Гоф на първи полуфинал на Уимбълдън

За първи път в кариерата си Коко Гоф се класира за полуфиналите на Уимбълдън. В изцяло американски сблъсък седмата в схемата Гоф победи Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:3 за час и 48 минути.

До средата на втория сет изглеждаше, че Пегула е много по-близо до класиране за полуфиналите, което за нея също щеше да бъде първо в Лондон, но във втората част от мача Гоф показа игра на много високо ниво и успя да обърне хода на срещата.

Пегула започна мача с пробив още в първия гейма, а в седмия направи нов такъв, за да поведе с 4:3. Това ѝ даде нужното спокойствие, за да затвори сета с 6:4.

В началото на втория сет Пегула отново имаше възможност да спечели подаването на съперничката си - два пъти в първия гейм и още веднъж в третия, но този път Гоф не допусна това да се случи.

Преломният момент в мача дойде в осмия гейм на втория сет, когато Гоф стигна до първата си възможност за пробив в сета и веднага се възползва от нея, за да изравни.

Решителният трети сет тръгна по-добре за шампионката от миналогодишния "Ролан Гарос", но Пегула изравни за 3:3. Още в следващия гейм обаче Гоф си върна предимството, с което окончателно сломи надеждите на Пегула.

На полуфиналите световната номер 7 ще играе с победителката от срещата между японката Наоми Осака и чехкинята Каролина Мухова.