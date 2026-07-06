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Коко Гоф се класира за първия си четвъртфинал на "Уимбълдън"

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Спорт
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Поставената под номер 7 американка елиминира Белинда Бенчич (Швейцария) с 4:6, 6:3, 6:4

Коко Гоф се класира за първия си четвъртфинал на "Уимбълдън"
Снимка: БГНЕС
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Американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Поставената под номер 7 в схемата Коф елиминира олимпийската шампионка от Токио 2020 Белинда Бенчич (Швейцария) с 4:6, 6:3, 6:4 в двубой, продължил два часа и 19 минути.

Нито една от тенисистките не беше в най-добрата си форма след дълго чакане да излезе на корта, но докато 29-годишната Бенчич започна по-стабилно, 22-годишната Гоф се оказа по-смелата, като отбеляза 35 печеливши удара срещу 19-те на съперничката, въпреки че допусна и 46 непредизвикани и 9 двойни грешки.

Бенчич, полуфиналистка тук миналата година, взе първия сет при третия си сетбол, когато Гоф вкара ретур в мрежата.

Американката, любимка на публиката на "Уимбълдън", откакто достигна до четвъртия кръг като 15-годишна през 2019-а, направи два пробива във втората част и след 6:3 изравни резултата.

Играейки вдъхновяващ тенис и намирайки ъглите на корта, Гоф постави Бенчич в трудно положение в третия сет. С изтичането на времето до крайния срок за затваряне на "Уимбълдън" в 23:00 часа местно време, американката поведе с 5:3 и стигна до мачбол със силен сервис, който Бенчич не успя да върне.

Гоф ще се изправи срещу сънародничката си Джесика Пегула на четвъртфиналите.

#Уимбълдън 2026 # Коко Гоф #Белинда Бенчич

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