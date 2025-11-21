Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси

Коледният дух оживя и в Ню Йорк – търговските центрове се надпреварват кой ще бъде по-празничен от другия.

Мидтаун Манхатън – търговският център на мегаполиса се подготвя за Рождество Христово с пищни украси, представления и музика.

Една търговска верига покани номинираната за "Грами" певица Рей, която изпълни свои хитове и любимите на всички коледна песен "Джингъл белс".

Венчетата и лампичките привлякоха стотици на площада. Мидтаун Манхатън е сърцето на Ню Йорк – там се намират известни сгради като Емпайър Стейт Билдинг, Таймс Скуеър и Бродуей.