БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коледа във Венецуела: Президентът Мадуро обяви началото на ранните празненства (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Латинска Америка
Запази
коледа венецуела президентът мадуро обяви началото ранните празненства
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Хиляди се събраха на площад във венецуелската столица Каракас за песни и танци по случай обявяването на коледните празненства.

Президентът Николас Мадуро празнува Коледа през октомври като "икономически и културен стимул" за страната. Ранното празненство идва на фона на засилено геополитическо напрежение със Съединените щати, които потопиха 3 венецуелски лодки на предполагаеми наркотрафиканти. Венецуелският държавен глава свика празненствата в отговор на действията на Вашингтон, за да покаже националното единство на страната.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

#Коледа #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
1
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
3
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
4
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
5
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
6
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Галерия

Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)
Гофън шъдзан, традиция превърнала се в моден хит сред поколението Z (СНИМКИ)
Посрещане на сребърните медалисти от световния шампионат по волейбол (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на сребърните медалисти от световния шампионат по волейбол (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:02 мин.
Хвърчила от Уейфан, провинция Шандун - Световната столица на хвърчилата (СНИМКИ) Хвърчила от Уейфан, провинция Шандун - Световната столица на хвърчилата (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
България на финал (ГАЛЕРИЯ) България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ) Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в столичния квартал "Дружба 2" Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в столичния квартал "Дружба 2"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Държавите от Г-7 взимат мерки срещу страните, купуващи руски петрол
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Израел прихвана лодки на хуманитарна флотилия, на борда е била...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ