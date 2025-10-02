Коледа във Венецуела: Президентът Мадуро обяви началото на ранните празненства (СНИМКИ)

Хиляди се събраха на площад във венецуелската столица Каракас за песни и танци по случай обявяването на коледните празненства.

Президентът Николас Мадуро празнува Коледа през октомври като "икономически и културен стимул" за страната. Ранното празненство идва на фона на засилено геополитическо напрежение със Съединените щати, които потопиха 3 венецуелски лодки на предполагаеми наркотрафиканти. Венецуелският държавен глава свика празненствата в отговор на действията на Вашингтон, за да покаже националното единство на страната.

Снимки: ЕПА/БГНЕС