Коледната елха на Капитолия пристигна във Вашингтон (СНИМКИ)

16-метрова червена ела, наречена „Сребърната красавица“, донесе коледния дух във Вашингтон. След като бе отсечено, дървото беше показано в различни общности в континенталната част на САЩ по пътя си към столицата.

Дървото е от националната гора Хумболт-Тойябе в Невада. Церемонията по запалването на светлините на дървото е насрочена за началото на декември.

Традицията на коледното дърво на Капитолия стартира още през 1964 г. Тогава председателят на Камарата на представителите Джон У. Маккормак поставил живо дърво на моравата пред сградата. Когато след няколко години дървото загинало, архитектът на Капитолия помолил горската служба на САЩ да предостави коледно дърво. Така и до днес всяка година се избира различна национална гора, за да осигури „Дървото на хората“.

Снимки: БТА