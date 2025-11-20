Коледно дърво с хиляди оригами ще бъде изложено в Природонаучния музей в Ню Йорк

Коледно дърво, украсено с хиляди оригами, ще бъде изложено от идния понеделник в Природонаучния музей в Манхатън, Ню Йорк, съобщава Асошиейтед прес. Сравнително малкото, около 4-метрово изкуствено дърво, което по традиция радва посетителите вече десетилетия, е цветно и богато украсено с хиляди ръчно изработени хартиени оригами, създадени от майстори на японското изкуство от целия свят.

Тази година дървото е вдъхновено от новата изложба „Сблъсък: Краят на ерата на динозаврите“, която разказва как падналият преди 66 милиона години астероид е променил живота на Земята.

Тало Кавазаки, един от дизайнерите на инсталацията, обяснява, че темата му е „Нови начинания“ във връзка с новия свят, който се е появил след масовото измиране.

Изкуственото дърво е разположено на един от входовете на музея и е увенчано с фигура на златен, блестящ астероид. Клоните му са украсени с оригами на различни животни и насекоми – лисици, жерави, костенурки, прилепи, акули, слонове, жирафи и маймуни. Любимите динозаври от хартия, като трицератопс и тиранозавър рекс, също красят дървото.

„Искахме да обърнем внимание не толкова на изчезването на динозаврите, колкото на новия живот, който тяхната смърт е отключила чрез разпространението и еволюцията на бозайниците, довели до появата на човечеството“, казва Кавазаки.

Дървото с оригами е кулминацията на празничния сезон на музея вече 40 години. Доброволци от цял свят се включват в изработването на стотици нови модели. Сложните фигури обикновено се правят от един лист хартия, но понякога изработката им отнема дни или седмици, за да станат перфектни.

Новите модели са допълнени от архивни творби, съхранени от предишни сезони, включително 40-годишен птерозавър – изчезнало летящо влечуго, направено за едно от първите оригами дървета на музея в началото на 70-те години.

Розалин Джойс, друг от дизайнерите на инсталацията, изчислява, че по дървото има между 2000 и 3000 оригами фигури.