БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колко знаем за Англия на Томас Тухел?

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:15 мин.
Спорт
Запази
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

4 мача за 325 дни. Не звучи особено много, за да може човек да направи някакви генерални изводи за случващото се в един отбор, та бил той и национален. Точни преди толкова дни Томас Тухел беше назначен за селекционер на Англия в ироничен опит германец да донесе първия голям трофей за „Трите лъва“ на международното футболно поле при мъжете от митичната 1966 година насам.

На Острова все още всичко е една огромна мистерия. Загадка, чието решение все още витае някъде в пространството. На всичкото отгоре всички изиграни мачове под ръководството на Тухел бяха срещу доста скромни опоненти, дори Уейн Руни определи като „глупост“ някои от срещите.

В Англия обожават сравненията и вече започват да ги правят и по отношение и на германския си специалист. От 2000 година насам нито един друг наставник не е имал на разположение толкова малко мачове в първите си 325 дни на поста. Вече покойният Свен Йоран Ериксон и Стив Макларън изиграха по 8 мача. Точно толкова имаше да покаже стила и идеите си за първите си 325 дни Гарет Саутгейт. Фабио Капело изигра 9 мача за този период, а Рой Ходжсън – забележете – 14. С 10 повече от мачовете, които до момента Англия е изиграла при Тухел. Някои веднага обвиниха германеца, че няма право да се оплаква, а да се сърди само на самия себе си, защото сам е пожелал да поеме тима на 1 януари тази година, като е пропуснал удобния шанс да усети обстановката в края на миналата есен с два двубоя в Лигата на Нациите – срещу Гърция и Република Ирландия.

Притесненията са свързани с това, че до световното първенство не остава чак толкова много време, а квалификациите отново едва ли ще убедят публиката в методологията и последователността на германския специалист. Вероятно докато четете тези редове, Англия вече ще е вкарала някой друг гол на Андора, но едва ли бихте заложили много пари, че догодина по американските терени титуляри за „Трите лъва“ в рамките на една среща от първата минута ще бъдат Дан Бърн, Майлс Люис-Скели, Елиът Андерсън, Нони Мадуеке, Еберечи Еезе, та дори и Маркъс Рашфорд. Та последните трима дори смениха клубната си принадлежност и вече са част от Арсенал и Барселона, където тепърва трябва да се борят за титулярни позиции, какво остава да са бетонирани в представителния тим. Джед Спенс и Джарел Куонса също очакват дебютните си появи за Англия и вероятно ще ги получат – било то срещу Андора или срещу Сърбия след няколко дни. По принцип дебютантите не са чак толкова много при Тухел, защото почти не е водил мачове. И все пак изборът на състезатели продължава да е странен на моменти и тезата, че ще виждаме все повече нови лица трудно може да издържи дълго – 35-годишният Джордан Хендерсън получава повиквателни, а Айвън Тони беше накаран да дойде от Саудитска Арабия, за да запише 2 минути срещу Сенегал. От друга страна Тухел понякога показва и зъби, като отказва да повика доказани имена в селекцията си. И не говоря за Коул Палмър, който в момента е контузен, а за Трент Александър-Арнолд, който не е в сметките за септемврийските световни квалификации, въпреки че направи зрелищно преминаване от „Анфийлд“ на „Сантиаго Бернабеу“.

На Острова отчитат, че германецът залага и се доверява на играчи, които са част от Висшата лига – като Джаред Боуен, Марк Гехи или дори Езри Конса. По отношение на тактиката Тухел обича отборът да започва при 4-4-1-1, а когато притежава топката това да се видоизменя моментално до 3-2-5 с дейното участие на бековете. Единият от двамата вътрешни полузащитници притиска много настоятелно съперника, като тази функция често отиваше досега при Морган Роджърс или Къртис Джоунс. Централният нападател все така се връща доста назад, дори до собствената си половина, но и тази роля отдавна вече е позната на Хари Кейн, особено когато става дума за националния отбор.

Статистиката също е противоречива – ако направим с квалификациите за предишния Мондиал през 2022, дотук Англия вкарва почти два пъти по-малко голове, но обнадеждаващото е, че създава повече положения и показателят xG сега е по-добър, отколкото при Саутгейт. И нещо много важни и показателно – подобрява се процентът на точни пасове, повишава се процентът на притежание на топката и може би най-същественото – в онези квалификации докосванията на топката в противниковото наказателно поле са били 35.7 средно на мач, а сега – 52.

Отборът на Тухел все още е енигматичен, но определено има какво да предложи. Мондиалът идва!

#Томас Тухел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
3
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
4
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
5
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
6
България чества 140-ата годишнина от Съединението

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Европейски футбол

Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Чете се за: 03:22 мин.
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Луис Енрике е претърпял инцидент с велосипеда си в Испания Луис Енрике е претърпял инцидент с велосипеда си в Испания
Чете се за: 01:00 мин.
Франция потегли успешно в квалификациите за Мондиал 2026 Франция потегли успешно в квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 03:35 мин.
Никола Илиев: Можеше да реализираме още три-четири гола Никола Илиев: Можеше да реализираме още три-четири гола
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ