БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Колумбия се справи с Йордания преди световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Два гола на Джон Ариас зарадваха колумбийците в Сан Диего.

Колумбия се справи с Йордания преди световното
Слушай новината

Два гола на Джон Ариас донесоха победа с 2:0 на националния отбор по футбол на Колумбия срещу Йордания в приятелски мач, игран в Сан Диего (САЩ), с което двата тима завършиха подготовката си за световното първенство.

Капитанът на южноамериканския състав Хамес Родригес изведе Ариас, който откри резултата в 41-вата минута. Халфът на Палмейрас първоначално не овладя топката добре, но успя да се съвземе и да преодолее вратаря Язид Абу Лайла. 10 минути след подновяването на играта Ариас добави второ попадение с глава след центриране на десния бек Сантяго Ариас, с което Колумбия пое контрола над срещата.

Тимът на Йордания не успя да създаде опасности пред вратата на Камило Варгас, нито пред заместника му през второто полувреме Алваро Монтеро, а полузащитникът Амер Джамус дори си изкара втори жълт картон в добавеното време.

Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра Коста Рика с 3:1 през миналата седмица.

Отборът, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва участието си на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни, а останалите отбори в група K са Португалия и ДР Конго.

Йордания е в група "J" със световния шампион Аржентина, Алжир и Австрия.

#национален отбор на Йордания по футбол #Национален отбор на Колумбия по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
2
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
5
Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Футбол

Кукурея напуска Челси след световното
Кукурея напуска Челси след световното
Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен Добри новини за състоянието на Кристиан Ериксен
Чете се за: 01:57 мин.
Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев Унгарци се прицелиха в Пламен Андреев
Чете се за: 01:37 мин.
Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов открехват вратата към "Начален удар" Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов открехват вратата към "Начален удар"
Чете се за: 04:10 мин.
Стрелба близо до лагера на Англия в Канзас Сити Стрелба близо до лагера на Англия в Канзас Сити
Чете се за: 01:02 мин.
Джани Ифантино пожела бързо възстановяване на Кристиан Ериксен Джани Ифантино пожела бързо възстановяване на Кристиан Ериксен
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаха наркотици за близо половин милион евро на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ