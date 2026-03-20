Комарите помагат на учените да откриват редки животни

Учени в Австралия са установили, че комарите могат да се използват като своеобразни „летящи сензори“, които помагат да се откриват различни животни в природата. Когато комарите смучат кръв от животни, в тях остава малко количество ДНК, което учените могат да изследват и да разберат от кои видове животни идва.

С помощта на този метод в национален парк в Австралия са открити около 70 вида птици и бозайници, включително редки и трудно проследими животни. Интересното е, че този начин на изследване се оказва по-ефективен от камерите за наблюдение, като само за две нощи учените са открили повече видове, отколкото с камери за шест седмици.

Сред установените животни има и застрашени видове като призрачен прилеп и западно заешко кенгуру. Методът е важен, защото позволява да се следи природата без да се безпокоят животните. Така комарите, които обикновено свързваме с досадни ухапвания, всъщност могат да помогнат за опазването на дивата природа.