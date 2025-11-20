Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна

НАСА публикува нови изображения на комета, която се очаква да мине близо до нашата планета. Космическото тяло е вероятно по-старо и от нашата Слънчева система. А след откриването му през юли се появиха спекулации, че е извънземен кораб. Сега с новите снимки бяха разсеяни всички спекулации около космическата мистерия. Но това не я прави по-малко интересна.

От НАСА съобщиха, че кометата, която беше назована 3I/ATLAS, не представлява опасност за Земята. Кометата бързо стана обект на спекулации поради няколко ранни изображения и необичайна траектория, с което наподобяваше кораб от друга цивилизация. Променливата ѝ траектория е причинена от изригване на газ и прах от повърхността ѝ, което дава илюзия за двигател.

Амит Кшатрия, асоцииран администратор на НАСА: "Този обект е комета. Изглежда като комета, държи се като комета и всички факти сочат към това, че е комета. Но тя е дошла отвъд нашата слънчева система, което я прави интересна, вълнуваща и с огромно научно значение."

От откриването ѝ през юли, много от сателитите на НАСА гледат към нея, защото е третият наблюдаван обект, който идва извън слънчевата система. Националната обсерватория в Рожен също дава своя научен принос.

Космическото тяло е и с необичайна яркост.

Том Статлър, НАСА: "Има достатъчно доказателства, като вземем предвид колко бързо влезе в Слънчевата ни система, че е дошла от много стара звездна система. От това ме побиват тръпки. Кометата не само е прозорец към друга звездна система, но и към миналото – много преди да съществуват Земята или Слънцето."

От НАСА не могат да определят точната възраст на кометата, но съществува вероятност тя да е на повече от 7 милиарда години, ако идва от дебелия звезден диск на галактиката ни – Млечния път.