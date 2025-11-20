БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция на Европол срещу трафика на културни ценности,...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

НАСА публикува нови изображения на комета, която се очаква да мине близо до нашата планета. Космическото тяло е вероятно по-старо и от нашата Слънчева система. А след откриването му през юли се появиха спекулации, че е извънземен кораб. Сега с новите снимки бяха разсеяни всички спекулации около космическата мистерия. Но това не я прави по-малко интересна.

От НАСА съобщиха, че кометата, която беше назована 3I/ATLAS, не представлява опасност за Земята. Кометата бързо стана обект на спекулации поради няколко ранни изображения и необичайна траектория, с което наподобяваше кораб от друга цивилизация. Променливата ѝ траектория е причинена от изригване на газ и прах от повърхността ѝ, което дава илюзия за двигател.

Амит Кшатрия, асоцииран администратор на НАСА: "Този обект е комета. Изглежда като комета, държи се като комета и всички факти сочат към това, че е комета. Но тя е дошла отвъд нашата слънчева система, което я прави интересна, вълнуваща и с огромно научно значение."

От откриването ѝ през юли, много от сателитите на НАСА гледат към нея, защото е третият наблюдаван обект, който идва извън слънчевата система. Националната обсерватория в Рожен също дава своя научен принос.
Космическото тяло е и с необичайна яркост.

Том Статлър, НАСА: "Има достатъчно доказателства, като вземем предвид колко бързо влезе в Слънчевата ни система, че е дошла от много стара звездна система. От това ме побиват тръпки. Кометата не само е прозорец към друга звездна система, но и към миналото – много преди да съществуват Земята или Слънцето."

От НАСА не могат да определят точната възраст на кометата, но съществува вероятност тя да е на повече от 7 милиарда години, ако идва от дебелия звезден диск на галактиката ни – Млечния път.

# НАСА #комета

Последвайте ни

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
2
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
3
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
4
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
5
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
6
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Любопитно

Добре дошло, Божоле нуво!
Добре дошло, Божоле нуво!
Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ) Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Днес е Световният ден на географските информационни системи Днес е Световният ден на географските информационни системи
Чете се за: 00:32 мин.
Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня
Чете се за: 00:22 мин.
Първата целувка е преди 20 милиона години между примати Първата целувка е преди 20 милиона години между примати
Чете се за: 03:15 мин.
Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Акция на Европол срещу трафика на културни ценности, включително и в България
Акция на Европол срещу трафика на културни ценности, включително и...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв. ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ