Комо се върна на победния път и настигна Рома в битката за Европа

Комо прекъсна негативната си серия и се върна към победите в италианската Серия А, след като наложи с 2:0 над Дженоа като гост в двубой от 34-ия кръг. Успехът изкачи тима на пето място във временното класиране с актив от 61 точки, колкото има и Рома.

Срещата започна с по-активна игра на домакините, които още в началото пропуснаха отлична възможност да открият резултата. Малко по-късно Комо наказа пропуска – в 10-ата минута Анастасиос Дувикас се разписа с глава след центриране на Лукас Да Куня.

До почивката гостите имаха още един добър шанс, но Нико Пас уцели гредата. Дженоа също опита да се върне в мача, но пропусна ключова възможност в началото на второто полувреме.

Развръзката дойде в 68-ата минута, когато Асане Диао покачи на 2:0 отново с удар с глава, с което окончателно реши изхода на срещата.

С успеха Комо сложи край на серията си от три мача без победа и се утвърди в челната шестица, докато Дженоа остава на 14-о място с 39 точки, въпреки добрата си форма преди този двубой.