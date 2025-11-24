БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Контузия спря Росен Божинов в Белгия

Българският национал с травма в последния мач на Роял Антверп.

Контузия спря Росен Божинов в Белгия
Росен Божинов е получил контузия в последния мач на Роял Антверп. Българският национал е бил заменен принудително в срещата с Дендер в 15-ия кръг от елита на Белгия, съобщава вестник „Het Laatste Nieuws“.

Информацията гласи, че защитникът е бил заменен в 60-та минута от Гирано Керк, който се завърна на терена след два месеца лечение на травма. Божинов видимо изпитваше дискомфорт при смяната си, държейки се за бедрото, а до този момент оценката за представянето му беше 7.0. По-късно днес той ще премине обстоен преглед, след който ще стане ясно и каква е спецификата на травмата и колко е сериозна.

Иначе „червените“ от стадион „Бозуил“ отстъпиха с 1:2, като поражението коства и поста на треньора Стеф Вилс, уволнен минути след последния съдийски сигнал. След нулево първо полувреме Давид Тошевски откри резултата с глава след центриране от ъглов удар пет минути след началото на второто полувреме, а Кики Куятe изравни в 76-ата минута. Гостите подпечатаха победата чрез Рагнар Оратмангоен две минути преди изтичане на редовните 90. За Дендер това е първа победа през сезона и макар да събраха 8 точки, остават на последното 16-о място в класирането. Антверп е на 14-о място с 14 точки и четвърта загуба в последните пет мача.

Клубът изпрати кратко съобщение до медиите, в което потвърждават уволнението на 43-годишния специалист, пожелават му успех и обясняват, че помощниците ще водят тренировките до намирането на нов наставник. Според друг популярен вестник „Het Nieuwsblad“ , Йозеф Остинг е кандидат за треньор на Антверпен . 53-годишният нидерландец е без клуб от септември, когато беше уволнен от ФК Твенте, където изкара малко над две години.

