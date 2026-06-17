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Коринтският канал в Гърция отново е отворен за корабоплаване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
Икономика
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Коринтският канал в Гърция отново е отворен за корабоплаване
Снимка: Pixabay
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Коринтският канал в Южна Гърция е отворен отново за корабоплаване след повече от половин година ремонтни дейности и отстраняване на свлачища и срутвания на скална маса, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Водният път, който свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава пътя между Йонийско и Егейско море, беше затворен за ремонтни дейности през октомври 2025 г. Изданието цитира компанията, управляваща канала, според която „по-голямата част“ от дейностите по укрепване и стабилизиране на бреговете на канала е успешно завършена. Първоначалното очакване бе той да бъде отново пуснат в експлоатация през юли, но това се случва с месец по-рано.

В информацията се припомня значението на канала за корабоплаването, туризма и стимулирането на местната икономика по време на летния сезон. Посочва се също, че работата по модернизацията и обновяването на канала ще продължи.

Каналът с дължина 6,34 километра е прокопан между 1881 и 1893 г., за да спести на корабите времеемкото заобикаляне на полуостров Пелопонес. Поради ширината си от едва 24,6 метра и максималната дълбочина от осем метра, той вече не е подходящ за повечето съвременни търговски кораби и се използва основно от туристически плавателни съдове, припомня още „Катимерини“.

#коринтският канал #ремонти #корабоплаване #новини в Метрото

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