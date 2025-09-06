БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Косатките отново започнаха да потапят яхти край Испания

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:17 мин.
По света
косатките отново започнаха потапят яхти испания
Снимка: илюстративна
Косатките отново нападнаха яхти край бреговете на Испания. Инцидентите са станали в района на О Гроув в Гибралтарския проток в рамките на няколко минути един след друг.

Двойка косатки, едната от които дълга около 7 метра, умишлено са започнали да удрят лодките.

"Усетихме два мощни удара и когато погледнахме във водата, видяхме две косатки и напълно унищожено кормило", каза капитанът на яхтата "Сан Педро".

Член на екипажа на втория повреден кораб призна:

"Бяхме наистина ужасени, когато осъзнахме, че косатките умишлено удрят корпуса."

След втората атака се появи теч на яхната и тя започна да поема вода. Лодките на Морската спасителна служба спешно изтеглиха и двата кораба към пристанището.

От май 2020 г. насам са регистрирани над 500 подобни инцидента край Иберийския полуостров. Специалистите са особено обезпокоени, че поведението на косатките очевидно се е променило - те са започнали целенасочено да атакуват кормилните механизми, демонстрирайки необичайна координация на действията.

Водещият морски биолог Алекс Зербини, председател на научния комитет на Международната комисия по китоловство, смята, че това поведение е "нова традиция" на косатките или "временна странност", която няма очевидна адаптивна цел.

Испанските власти засилиха мониторинга на крайбрежните води и препоръчаха на яхтсмените да избягват райони, където са регистрирани нападения. Моряците са съветвани да спазват правилата за поведение при среща с косатки: незабавно да спрат плавателния съд, да изключат двигателя и да не проявяват агресия.

