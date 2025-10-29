БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кост от Крим пренаписва историята на неандерталците

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази

Фрагмент на 45 000 години показва, че неандерталците са били далеч по-мобилни, отколкото се смяташе

кост крим пренаписва историята неандерталците
Слушай новината

Фрагмент от кост, съдържащ ДНК на неандерталец на приблизително 45 000 години, показва, че нашите далечни родственици вероятно са били много по-мобилни, отколкото се смяташе досега, съобщава агенция АПА.

Костният фрагмент, дълъг около пет сантиметра, произхожда от скален район на Кримския полуостров и е идентифициран от екип виенски изследователи. В публикация в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) учените разкриват изненадващи генетични връзки между Изтока и Запада.

Екип, ръководен от Емили М. Пигот и Том Хигам от Катедрата по еволюционна антропология на Виенския университет, е анализирал около 150 костни фрагмента от археологическите слоеве на скалния заслон „Староселе“, използвайки съвременен високопроизводителен метод за идентификация на видовете, съобщи университетът в прессъобщение.

Анализът показва, че приблизително 93% от изследваните останки принадлежат на коне и елени. Сред няколко фрагмента от мамути и вълци изследователите откриват и част от кост на неандерталец, наречена от тях „Звезда 1“. Смята се, че това е фрагмент от бедрена кост, датиран чрез радиовъглероден метод от периода, когато съвременните хора и неандерталците са съжителствали в Евразия – малко преди изчезването на последните, преди около 45 000 години. Според Пигот, от този период са известни изключително малко човешки фосили.

Генетичните анализи, проведени от Константина Чешмеджиева и Мартин Кулвилм от Виенския университет, показват, че този индивид е бил свързан с неандерталците от сибирския Алтайски регион — разположен на около 3000 километра източно от Крим, в Централна Азия. Открити са и генетични сходства с неандерталци, живели далеч на запад, в днешна Хърватия.

Това откритие подкрепя хипотезата, че неандерталците (Homo neanderthalensis) са били широко разпространени из евразийските степи, особено по време на по-топлите междуледникови периоди. Кримският полуостров вероятно е служил като своеобразен транзитен център, предполагат учените. Те разглеждат откритите генетични връзки като доказателство, че тези групи са изминавали значителни разстояния.

„През последните години представите ни за неандерталците се промениха драстично“, казва Том Хигам.

„Нашето ново изследване потвърждава, че те са били способни да преодоляват големи разстояния — нещо, което дълго време се смяташе за уникално за нашия вид“, добавя той, цитиран от АПА.

#неандерталци #разкопки #археология

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Още

Изборен уют: Гласуваш в избирателна секция в хола на къща в Марле, след това ти предлагат кафе
Изборен уют: Гласуваш в избирателна секция в хола на къща в Марле, след това ти предлагат кафе
Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници
Чете се за: 01:07 мин.
Рекорден брой пеперуди "Атлас" се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив Рекорден брой пеперуди "Атлас" се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Чете се за: 02:07 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ) "Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт "Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Как ще се ротира председателят на НС?
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево" Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ