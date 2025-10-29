Кост от Крим пренаписва историята на неандерталците

Фрагмент от кост, съдържащ ДНК на неандерталец на приблизително 45 000 години, показва, че нашите далечни родственици вероятно са били много по-мобилни, отколкото се смяташе досега, съобщава агенция АПА.

Костният фрагмент, дълъг около пет сантиметра, произхожда от скален район на Кримския полуостров и е идентифициран от екип виенски изследователи. В публикация в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) учените разкриват изненадващи генетични връзки между Изтока и Запада.

Екип, ръководен от Емили М. Пигот и Том Хигам от Катедрата по еволюционна антропология на Виенския университет, е анализирал около 150 костни фрагмента от археологическите слоеве на скалния заслон „Староселе“, използвайки съвременен високопроизводителен метод за идентификация на видовете, съобщи университетът в прессъобщение.

Анализът показва, че приблизително 93% от изследваните останки принадлежат на коне и елени. Сред няколко фрагмента от мамути и вълци изследователите откриват и част от кост на неандерталец, наречена от тях „Звезда 1“. Смята се, че това е фрагмент от бедрена кост, датиран чрез радиовъглероден метод от периода, когато съвременните хора и неандерталците са съжителствали в Евразия – малко преди изчезването на последните, преди около 45 000 години. Според Пигот, от този период са известни изключително малко човешки фосили.

Генетичните анализи, проведени от Константина Чешмеджиева и Мартин Кулвилм от Виенския университет, показват, че този индивид е бил свързан с неандерталците от сибирския Алтайски регион — разположен на около 3000 километра източно от Крим, в Централна Азия. Открити са и генетични сходства с неандерталци, живели далеч на запад, в днешна Хърватия.

Това откритие подкрепя хипотезата, че неандерталците (Homo neanderthalensis) са били широко разпространени из евразийските степи, особено по време на по-топлите междуледникови периоди. Кримският полуостров вероятно е служил като своеобразен транзитен център, предполагат учените. Те разглеждат откритите генетични връзки като доказателство, че тези групи са изминавали значителни разстояния.