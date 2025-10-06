Козмин Моци: Още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци имаше сериозни претенции към съдийството в дербито с ЦСКА, което завърши при резултат 0:0.

Моци бе категоричен, че съдиите свирят в техен ущърб. Той изброи и няколко ситуации, за които смята, че "орлите" са били ощетени, като е на мнение, че клубът трябва да подаде жалба.

"Няма как да сме доволни от този резултат. 0:0 е благодарение на съдиите, които днес не бяха на ниво. Още първото полувреме Жордао трябваше да получи втори жълт картон. Ситуацията с Антон Недялков в края на първото полувреме - за мен е чиста дузпа. През второто полувреме фаул срещу Текпетей на линията на пенала. Аз съм на мнение, че трябва да пуснем жалба срещу съдийството. По този начин не може да се продължава", категоричен бе румънецът.

Според него е нормално в играчите да се събира умора, предвид натоварения график.

"Нашите играчи атакуваха и те ни хванаха на контраатака. Имаха ситуации, ние също, но ви казах - още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече. Нормално да има умора. Това е нормално, свикнали, не свикнали, играем през три дена. След почивката за националите играем през три дни", допълни той.

Бившият футболист на разградчани коментира и конкуренцията в Първа лига.

"Левски и ЦСКА 1948 са нагоре в класирането, така че битката ще е докрай. Надявам се ние пак да се радваме края на май месец. Продължаваме напред и трябва да си спечелим точките", завърши техническият директор на Лудогорец.