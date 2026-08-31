КПК и КОНПИ подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Пламен Тодоров и изпълняващият длъжността председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) Антоанета Георгиева – Цонкова подписаха меморандум за сътрудничество между двете комисии, съобщиха от пресцентъра на КОНПИ.

С меморандума се създава рамка за взаимодействие между КПК и КОНПИ при изпълнение на законовите им правомощия. Предвижда се още обмен на информация и експертен опит, както и взаимодействие в случаите, когато установени при работата на едната комисия данни имат значение за правомощията на другата. Документът урежда и редица конкретни хипотези, при които КПК уведомява КОНПИ, включително при установено несъответствие в декларация за имущество и интереси при условията на закона, при влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси и при неподаване на декларация в предвидените от закона случаи.

Освен обмен на информация и експертен опит, двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, работни срещи, семинари и други професионални инициативи, както и да обменят анализи, методически материали и добри практики, допълниха от КОНПИ.